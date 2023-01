Najlepsi tancerze znad Wisły zawalczą w Krakowie o polski finał mistrzostw w tańcu breakdance. 19 lutego w klubie Studio

Spektakularne ewolucje, akrobatyczne figury taneczne i znakomita muzyka. Tego z pewnością nie zabraknie podczas ogólnopolskiego finału zawodów 1 vs 1: Red Bull BC One Cypher Poland. Breaking jest dyscypliną bardzo widowiskową, a polscy tancerze od lat cieszą się uznaniem środowiska, czego wyrazem jest fakt, że to właśnie Polska była w 2021 roku gospodarzem światowych finałów Red Bull BC One. A sama dyscyplina już w przyszłym roku, po raz pierwszy w historii, pojawi się na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu.

Ogólnopolski finał w breakingu, zaplanowany na 19 lutego w krakowskim klubie Studio, poprzedzony będzie otwartymi eliminacjami, w których udział wziąć mogą wszyscy chętni tancerze i tancerki, którzy ukończyli 16 lat. Spośród nich wyłonionych zostanie osiem najlepszych b-boys i cztery b-girls, którzy dołączą do zaproszonych wcześniej tancerzy, którzy otrzymają od organnizatorów Dzikie Karty. Skompletowana w ten sposób Top szesnastka zmierzy się w tanecznym 1 vs 1. Zwycięzcy będą reprezentowali Polskę podczas Last Chance Cypher, który jest ostatnim progiem eliminacji przed awansem do światowego finału.