Najlepsi polscy tancerze breakingu zatańczyli w teatrze Łaźnia Nowa w Nowej Hucie w ramach Red Bull BC One Cypher Poland

Breaking to inaczej break dance. Taniec ten narodził się pod koniec lat 70. w nowojorskim Bronksie i jest jednym z elementów kultury hip-hopowej poza rapem, graffiti oraz didżejingu. Tancerze popisujący się breakingiem to b-boye (mężczyźni) i b-girls (kobiety).

Red Bull BC One to największe i najbardziej prestiżowe zawody breakingowe 1 vs 1 na świecie. Co roku tysiące tancerzy walczą o możliwość wystąpienia w globalnym finale. Od 2004 roku odbyło się już 18 światowych finałów w największych miastach na całym świecie.

W niedzielę b-boys i b-girls zawitali do Krakowa, by rywalizować w breakingowym jeden na jednego podczas Red Bull BC One Cypher Poland, skąd wiedzie prosta droga do światowych mistrzostw, które w tym roku rozegrane zostaną w Nowym Jorku.