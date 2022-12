Najkrótszy dzień roku 2022. Kiedy nastąpi przesilenie zimowe? Czy to początek zimy? Ile będzie trwał najkrótszy dzień i najdłuższa noc 2022?

Przesilenie zimowe i najkrótszy dzień 2022 r. już w tym tygodniu. Co dokładnie wydarzy się 21 grudnia 2022, ile będzie trwał najkrótszy dzień i najdłuższa noc i czy to one wyznaczają początek zimy? Odpowiedzi znajdziecie w naszym poręcznym informatorze: Najkrótszy dzień roku 2022, czyli kiedy wypada i co oznacza przesilenie zimowe?

zsv3207, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne