Najgroźniejsze i najpiękniejsze rośliny świata na wystawie w EXPO Kraków

Światowa wystawa orchidei, bonsai i sukulentów oraz "Potworne cuda" czyli pokaz roślin mięsożernych i wielkie targi roślin kolekcjonerskich to wydarzenia, które do hal EXPO Kraków ściągnęły w weekend tłumy fanów świata flory. A było na co patrzeć!

Ta pierwsza to pokaz niezliczonej ilości przepięknych, różnokolorowych i niezwykle pachnących kwiatów orchidei, prawdziwe dzieła sztuki natury, fantastyczne miniaturowe drzewa bonsai i unikatowe sukulenty.

Ta druga to najgroźniejsze rośliny świata - wyjątkowe okazy z całego świata, które stworzyły przepiękną, krwiożerczą dżunglę.

Oprócz oglądania niezwykłych roślin, można było wziąć udział w warsztatach m.in. tworzenia bonsai, uprawie rośliny mięsożerne w domowych warunkach czy prelekcjach jak dbać o orchidee. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych.

Praca zdalna zdała egzamin na rynku pracy