Najemcy "Mieszkań Plus" na Klinach nie spędzą świąt Bożego Narodzenia w nowych domach. Inwestycja opóźniona Bartosz Dybała

Najemcy lokali z rządowego programu "Mieszkanie Plus" na Klinach nie spędzą świąt Bożego Narodzenia w nowych domach. Odpowiedzialna za realizację programu spółka PFR Nieruchomości miała oddać do użytku 481 mieszkań do końca tego roku, ale już wiadomo, że tak się nie stanie. Nowa data: pierwszy kwartał 2022 - wówczas mają się zakończyć prace wykończeniowe.