Najdłuższy i podwójny. Most im. kardynała Franciszka Macharskiego na Wiśle w Małopolsce stoi już 6 lat Piotr Rąpalski

Umowa z wykonawcą została podpisana w lipcu 2014. Most oddano do użytku 28 czerwca 2017. Wykonawcą inwestycji była firma Strabag. Budowa pochłonęła około 7400 ton stali zbrojeniowej i około 39 tys. ton betonu.

Najdłuższy most w województwie małopolskim to most im. Kardynała Franciszka Macharskiego w Krakowie w ciągu drogi ekspresowej S7. Co ciekawe, obiekt ten to tak naprawdę dwa, osobne mosty dla każdego kierunku jazdy, posiadające po trzy pasy ruchu. Elementami charakterystycznymi przeprawy są cztery pylony o wysokości 63 metry każdy.