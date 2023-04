Najczęściej kradzione auta w Małopolsce. Grupy przestępcze w rozsypce, ale rokrocznie z ulic i posesji wciąż znikają setki samochodów

Kradzież, dziupla, zarzuty

Jak się dowiedzieliśmy, to efekt m.in. rozbicia lokalnych grup przestępczych. Trudniły się głównie kradzieżą luksusowych aut. Przykładowo w maju ubiegłego roku policjanci zatrzymali szesnastą już osobę - 37-letniego krakowianina - która jest podejrzana o udział w grupie, kradnącej drogie samochody. Zadaniem mężczyzny była kradzież aut oraz transportowanie ich do "dziupli". Usłyszał sześć zarzutów.

Audi, Fiaty, Volkswageny

System Keyless Go zamiast łoma

Kiedyś, by wkraść się do auta, wystarczał łom. Taka metoda sprawdzała się w przypadku starych samochodów. Wyposażenie nowych w tzw. system Keyless Go sprawił, że złodzieje musieli wypracować inne sposoby włamywania się do pojazdów, które obecnie zamiast klucza otwiera się za pomocą pilota.