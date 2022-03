Najciekawsze wydarzenia i imprezy w Krakowie w nadchodzący weekend 04-06.03.2022r! Zobacz, co będzie się działo w mieście! Alicja Kozioł

Nadchodzący weekend w Krakowie zapowiada się bardzo ciekawie pod kątem różnorodnych imprez klubowych, a także wydarzeń, na które wiele z nas chciało by się wybrać. Z pewnością znajdzie się coś, co zainteresuje każdego czytelnika! Po więcej informacji na temat najciekawszych imprez i wydarzeń w Krakowie w najbliższy weekend zapraszamy do galerii!