Najciekawsze wsie w Polsce. Miejscowości pełne zabytków, pięknych krajobrazów i tradycji – gdzie je znaleźć?

Ciekawe wsie w Polsce – gdzie są i co w nich zobaczyć?

Polskie wsie są bardzo różnorodne, a w wielu z nich można doszukiwać się śladów regionalnych tradycji. Na mapie naszego kraju można znaleźć jeszcze miejsca, w których historia przetrwała do naszych czasów w postaci pięknej zabudowy czy zabytkowych świątyń. Rozpoczęcie nowego roku to okazja do zaplanowania urlopów i weekendowych wycieczek – jeżeli szukacie ciekawych miejsc na wypoczynek, zapraszamy Was do zapoznania się z naszą listą najciekawszych krajowych wsi. Wśród nich znajdziecie m.in. te z:

malowniczymi widokami,

dawnym pałacem,

zabytkiem UNESCO

i wieloma innymi atrakcjami.

Zapraszamy do galerii 7 najbardziej niezwykłych polskich wsi: