W Krakowie powstaje drugi tunel tramwajowy [ZDJĘCIA]

W ramach budowy Trasy Łagiewnickiej powstaje m.in. tunel tramwajowy o długości ok. 600 metrów. Obiekt znajduje się między sanktuariami Bożego Miłosierdzia i św. Jana Pawła II (obok tunelu drogowego). W tunelu tramwajowym zaczęto już układać tory. Przejdź do GALERII, by zobaczyć j...