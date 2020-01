CLJ. Piłkarze krakowskich klubów - Cracovii, Wisły i Hutnika - po 16 kolejkach rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów U-18 zajmują odległe lokaty w tabeli - odpowiednio dwunastą, czternastą i szesnastą (ostatnie). Mimo to we wszystkich trzech drużynach byli zawodnicy, którzy wyróżniali się swoją postawą, a trenerzy widzą w nich duży potencjał na przyszłość. Przedstawiamy po pięciu graczy z każdej ekipy. Przejdź do galerii.