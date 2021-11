Najbardziej poszukiwani pracownicy w Krakowie LISTOPAD 2021. Budowlańcy, kierowcy, magazynierzy, pielęgniarki… Najwięcej ofert od dwóch lat!

U progu jesieni 2021 liczba zarejestrowanych pod Wawelem bezrobotnych spadła poniżej 16 tys., a stopa oficjalnego bezrobocia – w okolice 3 procent. Bezrobotnych stale obywa, a ofert pracy przybywa. W ostatnim miesiącu krakowski GUP poprawił rekord pandemii – z lipca 2021, gdy ofert było 3,3 tys. Trzeba pamiętać, że w poprzednich miesiącach liczba ta nie przekraczała 3 tys., a bywały i takie, gdy była niższa od 2 tys. Dlatego obecne 3,5 tys. wygląda tak okazale. Ostatni raz lepiej było w październiku 2019 r. (3,9 tys. ofert), a więc kilka miesięcy przed wybuchem pandemii.

Można już mówić o pewnym trendzie: po dramatycznym pandemicznym zastoju w tradycyjnych branżach, jak budownictwo i przemysł wiosną i latem 2020 r. nastąpiło trwałe gospodarcze odbicie i od tego czasu mamy do czynienia z rosnącym zapotrzebowaniem na pracowników. W ostatnich miesiącach liczba ofert pracy dostępnych w GUP jest zbliżona do tej sprzed pandemii. A trzeba pamiętać, że to tylko część puli wakatów dostępnych w stolicy Małopolski. Kilka razy więcej ofert figuruje w popularnych serwisach internetowych (lwia ich część skierowana jest jednak do specjalistów i menedżerów z branży ICT i globalnych usług dla biznesu; oferty GUP obejmują w głównej mierze pracę fizyczną i proste prace biurowe, choć nie tylko).