Nagrodzony wynalazek z URK: robot do zdalnej walki z chwastami, zwłaszcza z barszczem Sosnowskiego OPRAC.: Małgorzata Mrowiec

Zespół naukowców z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie otrzymał główną nagrodę na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS za urządzenie mikrofalowe (robot zdalnie sterowany) do niszczenia roślin inwazyjnych, w szczególności barszczu Sosnowskiego. Mikrofale emitowane przez anteny urządzenia są w stanie niszczyć rośliny barszczu w każdej fazie wzrostu fenologicznego. W przeciwieństwie do innych znanych technologii, stworzone przez krakowski zespół urządzenie potrafi trwale ograniczyć zdolność kiełkowania nasion - czego do tej pory nie uzyskano innymi metodami.