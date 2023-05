Nagrodzony na festiwalu w Berlinie film "Beautiful Beings" przez tydzień od 19 do 25 maja w Kinie Pod Baranami Paweł Gzyl

"Beautiful Beings" Materiały prasowe

Nagrodzony na zeszłorocznym festiwalu w Berlinie islandzki film "Beautiful Beings" trafi na tydzień do Kina Pod Baranami od 19 do 25 maja. Film Guðmundura Arnara Guðmundssona to przejmująca opowieść o dorastaniu, w której ból splata się z czułością, a przemoc z lojalnością. Ten hipnotyzujący, nieoczywisty portret grupy nastolatków był w tym roku islandzkim kandydatem do Oscara.