Nagrody dla wybitnych uczniów. Najzdolniejsi z Krakowa mają szansę na 4 do 12 tys. zł

Krakowski Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów został uchwalony przez krakowskich radnych w 2014 roku. Jego cele to m.in. walka z rutyną, nuda i apatią w szkole, rozpoznawanie ponadprzeciętnych uzdolnień na każdym etapie kształcenia, promowanie sukcesów i ich nauczycieli, doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności własnej uczniów, a także nagradzanie uczniów, nauczycieli i szkół.

To nie jedyna zmiana. Od teraz nagrodę Mistrz Matury mogą otrzymać uczniowie, którzy niezależnie od liczby zdawanych egzaminów na poziomie rozszerzonym co najmniej dwa z nich zdadzą na poziomie 92 procent. Chodzi o to, by maturzysta mógł otrzymać wyróżnienie i wsparcie finansowe także wtedy, gdy wybrał wiele przedmiotów na poziomie rozszerzonym, a z któregoś z nich nie udało mu się osiągnąć wymaganego pułapu.

Radni Krakowa zdecydowali także o zwiększeniu wartości finansowej pozostałych nagród przyznawanych w ramach Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów. Wartość nagród wynosi teraz od 4 do 12 tys. zł brutto dla każdego ucznia, w zależności od tego, jakie wyróżnienie jest przyznawane. W przypadku Nagrody Edukacyjnej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa i Stypendium im. Prezydenta Juliusza Lea stworzono również możliwość przyznania większej niż do tej pory liczby nagród.