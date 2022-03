Nadchodzi premiera nowego filmu Małgorzaty Szumowskiej. W "Infinite Storm" główną rolę gra Naomi Watts

Wszystko wydarzyło się w 2010 roku. Amerykańska pielęgniarka Pam Bales udała się na wspinaczkę w Góry Białe. Zaatakowała Górę Waszyngtona, która słynie z rekordowych porywów wiatru. Kiedy zastała ją tam śnieżyca, postanowiła zawrócić. Schodząc na dół, zauważyła ludzkie ślady. Postanowiła wtedy pójść za nimi i pomóc temu, kto je zostawił. Ryzykując własne życie, uratowała w ten sposób innego turystę.

Historię Pam Bales opisał w artykule „High Places: Footprints in the Snow Lead to an Emotional Rescue” opublikowanym w popularnym magazynie „Reader’s Digest” amerykański dziennikarz Ty Gagnes. Zainteresował on brytyjską firmę producencką Maven Screen Media, która pozyskała do współpracy Studio Produkcyjne Orka z Warszawy oraz prowadzoną przez Dominikę Kulczyk spółkę dFlights. Na podstawie artykułu scenariusz napisał Josh Rollins. Za kamerą stanęła krakowska reżyserka – Małgorzata Szumowska.