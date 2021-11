Nadchodzące premiery w krakowskich kinach. Na co warto się wybrać? Lista filmów wraz z datami premier

Najbliższe premiery kinowe w Krakowie:

Wilk, lew i ja

Familijny film przygodowy, który swoją premierę będzie miał 19 listopada 2021r. w kinach sieci Multikino. Został wyprodukowany we Francji, trwa 100 minut i mogą oglądać go dzieci od lat 6. Dzieło opowiada o losach dziewczynki, Almy, która postanawia wrócić do krainy ze swojego dzieciństwa. Tam natrafia na wilka i lwa, zaprzyjaźniają się i stają się nierozłączni. Okazuje się, że zwierzaki są poszukiwane, Alma nie może dopuścić do zerwania niesamowitej więzi, która ich łączy.

Pogromcy duchów. Dziedzictwo

Ten świetny film na kinowych ekranach pojawi się już 19 listopada tego roku. Jeśli chodzi o gatunek to jest to: horror, sci-fi, komedia. Film został wyprodukowany w USA i jest dozwolony od lat 13, zobaczymy go w Multimk Jest to kolejna część oryginalnego Ghostbusters. Samotna mama i jej dwójka dzieci przyjeżdżają do małego miasteczka, zaczynają odkrywać swoje powiązania z oryginalnymi Pogromcami Duchów i sekretną spuścizną pozostawioną przez ich dziadka.