Zrewitalizowany zalew w pogodne dni przyciąga tłumy mieszkańców. Oprócz podziwiania nowej plaży i tężni odwiedzający to miejsce mogą też spróbować smakołyków, które serwowane są przez obsługę foodtrucków zlokalizowanych w rejonie nowowybudowanej tężni. Gastronomiczne punkty oferują lody, napoje, słodkości, frytki i inne ciepłe przekąski. Zjeść i odpocząć można przy stolikach ustawionych na piasku. Sami zobaczcie to ciekawe miejsce. Zapraszamy do galerii.