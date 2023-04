Nad Krakowem przechodzi pierwsza w tym roku wiosenna burza! Grzmi i mocno wieje

Co ciekawe - IMGW wydała jednocześnie ostrzeżenie o przymrozkach dla powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego, które obowiązuje od 10.04. od 23, do 11.04. do godziny 8:00.

Prognoza pogody na najbliższe dni

W nocy z poniedziałku na wtorek na południu i zachodzie zachmurzenie duże z rozpogodzeniami i opadami deszczu. Na pozostałym obszarze kraju na ogół pogodnie. Lokalnie mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 200-300 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 2 do 6 stopni. Cieplej jedynie na północnym zachodzie kraju: około 7-8 stopni, natomiast w kotlinach podgórskich temperatura spadnie do około zera. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-wschodni i południowy. W drugiej połowie nocy na zachodzie kraju stanie się porywisty i może osiągać prędkość do 55 km/h.