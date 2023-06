Nad Bagry, Kryspinów, a może do Ojcowa? W niedzielę na trasy wyjechały wszystkie linie rekreacyjne

Obie linie będą kursować w godz. ok. 9.00–20.00, przy czym w godz. ok. 10.00–18.00 co 20 minut, a poza tymi godzinami co 40 minut.

Linia do Ojcowa:

nr LR0 – będzie kursować na trasie: „Os. Podwawelskie” – rondo Grunwaldzkie, ul. Konopnickiej, al. Mickiewicza, ul. Czarnowiejska, ul. Nawojki, ul. Armii Krajowej, rondo Ofiar Katynia, ul. Jasnogórska, Szyce, Biały Kościół, Sąspów, Ojców – „Ojców Zamek”

Linia będzie kursować w godz. ok. 8.00–19.00 co 35 minut. Do obsługi wybranych kursów zostaną kierowane autobusy z przyczepami na rowery (załadunek i wyładunek tylko na pętlach).

Linia do Przylasku Rusieckiego: