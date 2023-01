Na wawelskim dziedzińcu stanęły barwne panele "Wyspii". To instalacja współczesnej artystki

Kolorowa praca Kingi Nowak przywołuje na myśl witraże autorstwa Stanisława Wyspiańskiego, ale nie jest to jedyny trop kojarzący współczesną artystkę z autorem „Akropolis”.

- Praca wchodzi w dialog z dorobkiem twórczym Stanisława Wyspiańskiego. Artystka zainspirowała się witrażami, jakie autor „Wesela” zrealizował dla kościoła ojców franciszkanów, ich kolorystyką – wyjaśnia kuratorka projektu Agnieszka Jankowska-Marzec. - Wyspiański bardzo silnie był związany z Wawelem, niejako wychowywał się u stóp wzgórza, jak pisał w jednym z wierszy „u stóp Wawelu miał ojciec pracownię”. Zaprojektował - niezrealizowane - witraże do katedry wawelskiej, planował także, wraz z Władysławem Ekielskim, przebudowę wzgórza wawelskiego po tym jak opuścili je Austriacy. Mowa o słynnym Akropolis. To bardzo śmiały projekt zakładający, że Wawel nie będzie skansenem, a ważnym miejscem dla odradzającej się państwowości. Na wzgórzu, zgodnie z tym założeniem, miały się pojawić nowe budynki, m.in. Muzeum Narodowe, Akademia Umiejętności, a u stóp wzgórza stadion. „Wyspia” jest nawiązaniem do Wyspiańskiego także w takim aspekcie, że sztuka współczesna pojawia się na Wawelu.