Na ulicy Dworcowej w Krakowie niepełnosprawny mężczyzna zginął pod kołami ciężarówki

- Na ulicy Dworcowej w Krakowie w poniedziałek, 3 lipca doszło do śmiertelnego wypadku. Około godz. 9. doszło tam do potrącenia osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku elektrycznym. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło w trakcie wyprzedzania przez 34-letniego kierowcę starszego mężczyzny, który poruszając się na wózku elektrycznym z niewyjaśnionych przyczyn znalazł się pod tylną osią pojazdu. Na miejscu nadal trwają policyjne czynności. Powiadomiono prokuratora. Z naszej strony będziemy wyjaśniać dokładne okoliczności w jakich doszło do tego zdarzenia. Kierowca był trzeźwy - mówi podkom. Piotr Szpiech, oficer prasowy KMP w Krakowie.