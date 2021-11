Na trasę z Krakowa do Oświęcimia przez Skawinę wrócą pociągi. W gminach leżących przy linii 94 liczą, że stanie się to już wkrótce [ZDJĘCIA] Bogusław Kwiecień

Kiedy składy Kolei Małopolskich w ramach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej dotrą z Krakowa do Oświęcimia przez Skawinę? W Oświęcimiu i pozostałych gmina leżących przy trasie liczą, że w połowie grudnia tego roku

Na trasę z Krakowa do Oświęcimia przez Skawinę powrócą stałe połączenia pasażerskie. Władze województwa małopolskiego podtrzymują stanowisko o ich wznowieniu i to w ramach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, ale nie precyzują terminu, kiedy to nastąpi. W Skawinie, Brzeźnicy, Spytkowicach, Zatorze, Przeciszowie i Oświęcimiu liczą, że stanie się to już przy najbliższej korekcie rozkładu jazdy, czyli w połowie grudnia tego roku.