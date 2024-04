Na to zwycięstwo piłkarze Hutnika czekali od ponad czterech miesięcy. Czołowy zespół 2. ligi pokonany w Krakowie

Maciej Musiał dokonał kilku oczywistych roszad – do składu poza wspomnianym Kielisiem wrócił pauzujący przed tygodniem z tego samego powodu Krzysztof Świątek, a miejsce na lewej obronie zajął Jakub Marcinkowski, który po wyleczeniu kontuzji zaliczył ostrożne minuty w końcówce spotkania ze Stomilem i nabył gotowości do sobotniego występu od pierwszej minuty.

Nie minęła minuta, a niespodziewany zysk został równie niespodziewanie roztrwoniony. Szarżujący raz za razem po lewej flance Kamil Koczy dograł do prawoskrzydłowego Oskara Kalenika i ten skierował piłkę po słupku do siatki gospodarzy.

Za pierwszym razem Kieliś wykonał ni to strzał, ni to dośrodkowanie, po którym piłka odbiła się od pleców Bartosza Kieliby, kompletnie myląc Macieja Krakowiaka. W takich właśnie okolicznościach świetnie spisujący się golkiper KKS 1925 Kalisz musiał pożegnać się z nadziejami na dwunasty mecz w sezonie bez puszczonej bramki.

W tej części meczu krakowianie najbardziej postraszyli po kombinacyjnej akcji z udziałem Drąga, Świątka i Marcina Wróbla. Ten ostatni rozgrywał świetny mecz. Częściej niż zwykle cofał się po piłkę do drugiej linii, potrafił ją przetrzymać i celnie odegrać. Sam jednak na podanie od partnerów, dające możliwość oddania celnego strzału, czekał bardzo długo. Po raz pierwszy nastąpiło to dopiero po przerwie, gdy Deniss Rakels wrzucił futbolówkę w taki sposób, by można było trącić ją głową.

Wróbel zrewanżował się koledze kilka minut później i Łotysz samotnie popędził na bramkę Krakowiaka, kończąc rajd minimalnie niecelnym, technicznym strzałem.

Było już wtedy 2:1 dla gospodarzy, którzy popisali się wzorcową akcją. Rozpoczął ją Kamil Głogowski podając piłkę do Drąga, ten pchnął ją na lewą stronę do Marcinkowskiego, a 20-letni wychowanek Hutnika zrobił to, czym imponuje od dawna, wykonując mierzoną wrzutkę w pole karne do Kielisa, który przyjął futbolówkę z obrotem wokół własnej osi, czym zgubił krycie Wysokińskiego i strzelił nie do obrony.

Szansa na wyrównanie pojawiła się dopiero po wprowadzeniu na boisko Nestora Gordillo. Setny występ w barwach zespołu gości Hiszpan uczcił jednak jedynie wywalczeniem rzutu wolnego przed polem karnym, który zamienił na strzał w poprzeczkę.

Kaliszanie nie przegrali od listopada, krakowianie od listopada nie wygrali. I właśnie dziś obie serie zostały przerwane.