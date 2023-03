Na terenach zarządzanych przez ZZM w Krakowie rośnie około 220 tys. drzew. Ile rocznie jest wycinanych, a ile sadzonych?

- Każdego roku liczba wyciętych drzew spada. Ma to związek ze sposobem prowadzonej inwentaryzacji. W pierwszej kolejności przy inwentaryzacji danego terenu brane pod uwagę i wychwytywane są drzewa w gorszym stanie, budzące wątpliwości czy mogące stanowić zagrożenie, więc początki inwentaryzacji i działań ZZM gdy powstała jednostka to „wychwytywanie” właśnie takich przypadków, co miało przełożenie na ilość drzew kwalifikowanych do wycinki - informują pracownicy ZZM i dodają - Im większy postęp inwentaryzacji tym takich drzew mniej, więc z roku na rok liczba wycinek spada, co widać bardzo mocno od roku 2021, ponieważ kondycja zieleni wysokiej poprawia się, a leciwy drzewostan jest wymieniany na młodszy i jest to zabieg konieczny. Inwentaryzacja obejmuje już około 70 proc. wszystkich drzew na terenach zarządzanych przez ZZM.