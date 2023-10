Na ten moment mieszkańcy Olkusza i okolic czekali ponad rok. Od 7 października pociągi Olkusz - Kraków będą kursowały także w weekend

Od 7 października pociągi Olkusz-Kraków będą kursowały także w weekend

Jeszcze w ubiegłym roku mieszkańcy Olkusza i okolic mogli się dostać do Krakowa jedynie własnymi samochodami lub prywatnymi minibusami. Pociągi osobowe, które zatrzymywały się w Srebrnym Mieście kursowały do Katowic, ale do stolicy Małopolski już nie.

Sytuacja zmieniła się w marcu 2022 roku. Wówczas uruchomione zostało połączenie kolejowe Olkusza z Krakowem. Niestety połączenia były realizowane jedynie w weekendy. Do pociągów można było wsiąść w stolicy powiatu i w Bukownie a także poza powiatem w Jaworznie, Trzebini i Krzeszowicach.

Stacja Olkusz Paweł Mocny

Kolejne zmiany zostały wprowadzone dopiero na początku września tego roku. Wówczas rozkład jazdy został „wzbogacony” o dwie stacje w Wolbromiu, Zarzecze, Chrząstowice i Jaroszowiec.