Na tę wystawę złożyły się dary społeczeństwa. "Nie zmarnujcie niepodległości. Srebra Funduszu Obrony Narodowej. Arcydzieła?" na Wawelu

W obliczu agresji Niemiec na Polskę niewykorzystane dary rzeczowe w złocie i srebrze wywieziono we wrześniu 1939 r. za granicę. W Ambasadzie Polskiej w Bukareszcie podzielono je na część ,,srebrną” i ,,złotą”. W grudniu 1976 r. tzw. ,,srebrny FON”, na który składają się artystyczne i użytkowe przedmioty ze srebra powstałe w okresie od około 2. połowy XVII wieku do ostatnich miesięcy przed wybuchem II wojny światowej, trafił z powrotem do Polski.

W ramach projektu „Nie zmarnujcie niepodległości. Srebra Funduszu Obrony Narodowej” w 16 muzeach odbędą się prezentacje obiektów z tego zbioru.

Z 2,5 tonowego zbioru srebra na wystawie w Krakowie znalazło się 113 zabytków.