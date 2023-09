Na szlaku przygody: najlepsze szlaki piesze w okolicach Karpacza. Tam warto się wybrać jesienią 2023

Karpacz, położony u stóp malowniczych Karkonoszy, to doskonałe miejsce dla miłośników górskich wędrówek. Oto nasza lista najlepszych szlaków turystycznych w okolicy Karpacza, które zapewnią wam niezapomniane widoki i przygodę.

Najlepsze szlaki turystyczne w okolicach Karpacza

Karpacz, malowniczo położone miasto w Karkonoszach, to prawdziwy raj dla miłośników górskich wędrówek. To tu rozpoczynają się niezapomniane przygody, prowadzące do magicznych szczytów i zapierających dech w piersiach krajobrazów. Oto cztery najwybitniejsze szlaki turystyczne, które warto odkryć, będąc w okolicach Karpacza. Karpacz to raj dla miłośników górskich wędrówek. Bez względu na to, czy jesteś doświadczonym turystą, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z górami, z pewnością znajdziesz tu trasę, która zapadnie ci w pamięć na długo. Odkryj piękno Karkonoszy. Marcin Oliva Soto/Polska Press/zdjęcie ilustracyjne Czerwony Szlak na Śnieżkę

Jeden z najczęściej wybieranych szlaków, prowadzący na najwyższy szczyt Karkonoszy – Śnieżkę. Ta trasa o długości 7,7 km to około 3 godzin i 30 minut spaceru. Wyruszając z parkingu Karpacz Biały Jar, można cieszyć się pięknymi widokami. Co czyni ten szlak tak wyjątkowym? To trasa o niesamowitym walorze widokowym.

Czarny Szlak do Kotła Białego Jaru

To trasa, która pozwala odkryć uroki Karkonoszy w nieco mniej uczęszczanych miejscach. Czarny szlak do Kotła Białego Jaru rozpoczyna się również na parkingu Karpacz Biały Jar. Trasa wiedzie wzdłuż Złotego Potoku i ma długość 4,1 km, co przeważnie zajmuje około 2 godzin. Jeśli wolisz krótsze wędrówki, zalecamy trasę przez Dolinę Wilczego Potoku, która oferuje wspaniałe widoki i jest doskonałą opcją na krótką wycieczkę. Marcin Oliva Soto/Polska Press/zdjęcie ilustracyjne Ta trasa obfituje w malownicze widoki na doliny i szczyty Karkonoszy. Możesz również kontynuować wędrówkę, kierując się na Śnieżkę lub powrócić do Karpacza szlakiem żółtym w stronę Schroniska Strzecha Akademicka.

Karkonoskie szlaki idealne na jesienne wycieczki

Niebieski Szlak do Schroniska na Przełęczy Okraj

Niebieski szlak to wyzwanie dla zaawansowanych miłośników górskich wędrówek, ale to również niezapomniana przygoda. Ta 17,5-kilometrowa trasa prowadzi do Schroniska na Przełęczy Okraj i zazwyczaj zajmuje około 6 godzin. Warto wyruszyć wcześnie rano, aby móc cieszyć się wszystkimi pięknymi widokami. To prawdziwe doświadczenie dla miłośników przyrody i górskich krajobrazów.

Szlak Niebieski od Świątyni Wang na Śnieżkę

Szlak prowadzący od Świątyni Wang na Śnieżkę to klasyka karkonoskich wędrówek. Trasa liczy 9,7 km, co zazwyczaj zajmuje od 3 do 4 godzin. Rozpoczyna się przy jednym z najbardziej znanych zabytków Karpacza, Świątyni Wang. Rozpocznij wędrówkę przy malowniczej Świątyni Wang, jednym z najważniejszych zabytków Karpacza. Szlak prowadzi na Śnieżkę, ma długość 9,7 km i powinien zająć 3-4 godziny, w zależności od tempa wędrówki. Dariusz Gdesz/Polska Press/zdjęcie ilustracyjne Podczas tej wędrówki możesz odwiedzić wiele atrakcyjnych miejsc, w tym Schronisko Samotnia i Strzechę Akademicką – jedne z najpopularniejszych schronisk w Polsce. Widoki ze Śnieżki, przy dobrej pogodzie, zapierają dech w piersiach, niezależnie od pory roku. Szlak do Doliny Wilczego Potoku

Jeśli nie masz zbyt wiele czasu, a chcesz poczuć atmosferę Karkonoszy, możesz wybrać się na krótką, 3,6-kilometrową trasę w Dolinie Wilczego Potoku. Rozpoczyna się przy Centrum Informacji Karkonoskiego Parku Narodowego i oferuje osiem tablic z informacjami o przyrodzie i ochronie przyrody w okolicy. Karpacz oferuje wiele innych tras turystycznych, które można dostosować do swoich preferencji i kondycji. Jednym z ciekawych pomysłów jest także turystyczny szlak do Czech i z powrotem do Karpacza, który prowadzi przez różnorodne krajobrazy i trwa około 12 godzin. Marcin Oliva Soto/Polska Press/zdjęcie ilustracyjne Karpacz i jego okolice to prawdziwy raj dla miłośników przyrody i górskich wędrówek. Bez względu na to, czy jesteś początkującym turystą, czy doświadczonym wędrowcem, te szlaki zapewnią ci niezapomniane przeżycia i piękne widoki. Przygotuj się na przygodę i odkrywaj uroki Karkonoszy!