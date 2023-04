Na sygnale do porodu. Szpital Ujastek uruchomił specjalną karetkę transportową dla kobiet w ciąży

Karetka transportowa dedykowana dla ciężarnych pacjentek to niesztampowy pomysł krakowskiego Szpitala Ginekologiczno- Położniczego Ujastek.

- Poród – zwłaszcza ten pierwszy - dla wielu pań to sytuacja bardzo stresująca. Wiele z nich obawia się czy zdąży dotrzeć do szpitala na czas, czy nie utkną w korku, gdy akcja rozpocznie się np. w miejskich godzinach szczytu albo kto im pomoże, gdy mąż lub ich partner będzie w tym czasie w pracy. Doskonale rozumiemy jakie emocje towarzyszą przyszłym rodzicom w oczekiwaniu na przyjście na świat swoich pociech, dlatego też staramy się ten stres ograniczyć do minimum. Stąd nasz pomysł, by uruchomić bezpłatną usługę transportową – tłumaczy Katarzyna Kozakiewicz, rzeczniczka prasowa szpitala Ujastek.

By wezwać karetkę wystarczy zadzwonić pod całodobowy numer telefonu: 733 312 999.

- Po karetkę mogą zadzwonić wszystkie panie z rozpoczętą akcją porodową, które skończyły 37 tydzień ciąży, są ubezpieczone i zdecydowane by rodzić w naszym szpitalu. Zarówno transport, poród, pobyt w szpitalu jak i opieka poporodowa jest bezpłatna. Główną zaletą tego przejazdu jest to, że jest on o wiele szybszy niż prywatny samochód. Poza tym w trakcie transportu karetką nad zdrowiem pacjentki czuwamy my - osoby wykwalifikowane medycznie – tłumaczy Katarzyna Kosenko jedna z ratowniczek karetki transportowej.