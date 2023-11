Na ścieżkach rowerowych w Krakowie robi się niebezpiecznie. Problemem zaczynają być rowery elektryczne i martwe przepisy

Scena z końca października. Ścieżka rowerowa przy al. Powstania Warszawskiego w Krakowie. Normalny popołudniowy ruch, sznur rowerzystów na trasie. Nagle zza pleców grupy cyklistów wyskakuje kurier rowerowy na "elektryku", przypominającym już bardziej motorower, na niedużych, grubych oponach; ostatnio widać takich na krakowskich ulicach coraz więcej (zwłaszcza w branży dowozowej, choć są też prywatne). Bez ostrzeżenia z dużą prędkością mija wszystkich, ale w pewnym momencie robi się niebezpiecznie. Jeden z rowerzystów - nie widząc go i nie słysząc - odbija nieznacznie w lewo, kurier musi go ominąć wjeżdżając na chodnik. Piesi odskakują. Do tragedii brakuje niewiele.

- Jechał 40, może 50 km/h. Jak na motocyklu, tylko bezgłośnym - opowiada Czytelnik, świadek zdarzenia.

Jeśli ów kurier nie miał nadludzkiej siły w nogach, która pozwalała mu tak rozpędzić pojazd, to na ścieżce rowerowej nie powinno go w ogóle być. Przepisy są tu jasne: rower elektryczny może wspomagać rowerzystę do maksymalnie 25 km/h (może naturalnie jechać szybciej, ale to już zależy od siły jego mięśni), a moc jego silnika ograniczona jest do 250 W. Powyżej tych wartości e-rower staje się już wg przepisów motorowerem (a od 45 km/h - motocyklem). Jazda nim wymaga wtedy dodatkowych uprawnień i dokumentów. I - co najważniejsze - nie jest dozwolona na drogach dla rowerów. Grozi za to mandat do 100 zł.