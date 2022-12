Na pograniczu kina niemego i dźwiękowego. 23. edycja Festiwalu Filmu Niemego w Krakowie pod hasłem "Przemiany"

- Festiwal Filmu Niemego odbywa się już po raz 23. Jak udaje się Państwu co roku wynajdywać coraz to inne produkcje do zaprezentowania widzom? Zasób niemych filmów to zbiór bez dna?

- Bogactwo kina niemego jest tak wielkie, że wciąż jeszcze odnajdują się nieznane skarby tej epoki. Nas też cudownie zaskakuje to, że nadal pojawiają się odkrycia, które możemy prezentować na kolejnych edycjach. Cieszy to, że obok klasyki, filmów znanych i cenionych, które zawsze pojawiają się na festiwalu - udaje się też prezentować również „nowości”. Archiwa wciąż pracują nad rekonstrukcją zniszczonych taśm, ale też nad poszukiwaniami filmów zaginionych. A te odnajdują się w cudowny sposób na strychach, w piwnicach, w prywatnych domach i kolekcjach. W ten sposób również na festiwalu filmów sprzed ponad stu lat pojawiają się „premiery”, czy dokładniej mówiąc „re-premiery”.