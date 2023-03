Na Podhalu zbliża się krokusowe szaleństwo. Zobacz, gdzie można podziwiać fioletowe dywany bez tłumów turystów

O tym, że najwięcej krokusów w Tatrach kwitnie na Polanie Chochołowskiej wiedzą już chyba wszyscy. Bowiem według wyliczeń Tatrzańskiego Parku Narodowego rośnie tam kilkudziesiąt milionów kwiatów. To tam co roku na wiosnę przyjeżdżają tysiące osób pragnących podziwiać fioletowy dywan kwiatów. W ostatnich latach gwałtownie wzrosła popularności krokusowych wypraw, a to zaowocowało gigantycznymi korkami, kolejkami do punktu wejściowego, wielotysięcznymi tłumami na szlakach. Obcowanie z naturą w takim tłumie do miłych i łatwych nie należy.