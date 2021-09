Na parkiet wkracza Adam Małysz. Czy wystąpi w programie "Taniec z gwiazdami"? (IM)

Izabela Małysz wprawdzie odpadła w poniedziałek 20 września z programu "Taniec z gwiazdami", ale to nie koniec jej przygody z tańcem. Ujawniła, że bakcyla do tańca złapał także jej mąż Adam i teraz wspólnie będą brać lekcje u jej scenicznego partnera Stefano Terrazzino. Czy to oznacza, że wkrótce były skoczek narciarski pójdzie w ślady żony i powalczy o kryształową kulę na parkiecie? Obejrzyjcie w galerii zdjęcia i filmy z występów Izy Małysz i sami oceńcie, czy dyrektor PZN może spisać się lepiej.