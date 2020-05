Na otwarcie kin i teatrów będziemy musieli jeszcze poczekać

Zdaniem ministra kultury i dziedzictwa narodowego otwarcie kin i teatrów będzie możliwe dopiero w czwartym etapie odmrażania gospodarki.

"To są masowe imprezy na ogół, duże zbiorowiska osób, więc bardzo niebezpieczne z punktu widzenia epidemii, ale. np. kina samochodowe i kilka innych aktywności kulturalnych może będzie możliwe otworzyć wcześniej, np. małe plany filmowe chcemy uruchomić wcześniej - mówił w radiowej Jedynce Piotr Gliński.

Zapytany, o to, czy z koniecznych dziś restrykcji sanitarnych, w kinie czy teatrze również będziemy musieli zachować dwumetrowy odstęp, minister odpowiedział, że nie sądzi. Uruchomienie tego typu placówek kulturalnych możliwe będzie dopiero wówczas, gdy będzie możliwe korzystanie z nich w sposób, jaki robiliśmy to dotychczas.

"Jeżeli natomiast właściciele tych instytucji będą chcieli się otworzyć w takim sanitarnym reżimie, który właśnie tak można opisać, to być może na to pójdziemy, ale to jest racze jeszcze kwestia przyszłości" - podsumował minister Gliński.