Na nowym odcinku S7 Moczydło - Miechów tworzą się duże korki. Tak sytuacja wyglądała w niedzielę

Obawy potwierdziły się

Niemal 20-kilometrowy odcinek skrócił przejazd drogą pomiędzy Krakowem a Warszawą. Szybko okazało się jednak, że nie wszyscy mają powody do radości.

Pierwsze problemu z nowym odcinkiem pojawiły się tuż po otwarciu. Obawy kierowców, dotyczące zmiany organizacji ruchu na terenie Miechowa i Bukowskiej Woli w związku z oddaniem do użytku nowego odcinka drogi ekspresowej S7 niestety się potwierdziły. Tzw. Pierwsza Parcela, którędy poprowadzono objazd w kierunku Racławic, okazała się zupełnie nieprzystosowana do dużego natężenia ruchu. W efekcie niemal natychmiast trzeba było wprowadzić korekty do przyjętej organizacji.