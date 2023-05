Na maturę w krawacie nie tylko panowie! Maturalna "moda" 2023 w Krakowie ZDJĘCIA Red. Kraków

Matura to przede wszystkim sprawdzian wiedzy i umiejętności, ale też szczególne wydarzenie w życiu młodego człowieka. Na egzaminy niektórzy przynoszą - zgodnie z przesądami maturalnymi - przedmioty, które mają im przynieść szczęście. Maturzyści wyróżniają się też teraz na ulicach i w tramwajach strojem "na galowo". Zajrzeliśmy do krakowskich liceów, by przekonać się, jak ubierają się zdający egzaminy. Z ciekawostek - wypatrzyliśmy niejedną absolwentkę ogólniaka pod krawatem!