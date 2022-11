Na Krupówkach w ostatni weekend listopada sporo spacerujących turystów. Przyjechali na Andrzejki

Wszystko wskazuje na to, że weekendowe wypadu to już tradycja. Bo mimo, że mamy listopad, znów na Krupówkach zagościli turyści. Nie są to wielkie tłumy, jednak jeszcze kilka lat temu w tym okresie były zupełne pustki, a większość stoisk była zamknięta na cztery spusty. W ten weekend pomógł fakt, że mamy Andrzejki - wiele osób za pewne z tego powodu zdecydowało się na wyjazd w góry.

W tym roku ponadto - jak zaznacza branża turystyczna - ożyła turystyka biznesowa. Pod Giewontem odbywa się sporo sympozjów, konferencji, czy szkoleń. W przerwach między wykładami wiele osób korzysta z uroków miasta pod Giewontem.

Turystyczny najazd czeka nas za niespełna pięć tygodni - święta Bożego Narodzenia, a potem sylwester.