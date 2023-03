Na Kopiec Krakusa przybędą zastępy słowiańskich wojów. W kwietniu tradycyjne święto Rękawki

Obchodzone na Wzgórzu Lasoty święto Rękawki nawiązuje do słowiańskiej tradycji wiosennego święta zmarłych. Jego nazwa nawiązuje do nazwy Kopca Krakusa, który na XVII-wiecznym sztychu Matthäusa Meriana i Vischera de Jonge nazwany został Rękawką.

Co roku tuż po Wielkanocy pod krakowski kopiec przybywają grupy rekonstrukcyjne i tłumy krakowian, by odtwarzać wczesnośredniwieczne obrzędy Słowian. Szacuje się, że przedchrześcijańska tradycja odprawiania wiosennych obrzędów ku czci zmarłych – do których nawiązuje Święto Rękawki – sięga ok. VIII w. Najtrwalszym śladem po tym słowiańskim święcie było urządzanie na kopcu styp pogrzebowych za zmarłych, którym poświęcano chleb, jabłka a przede wszystkim jaja, które – jak wierzono – miały moc zjednywania dobra, obrony przed złem, a jako ziarno życia zasilały duszę zmarłego. To właśnie stąd pochodzi zwyczaj zrzucania pożywienia ze stoków Kopca wprost w ręce okolicznej biedoty, który zachował się do XIX w. Charakterystycznym elementem przedchrześcijańskich zaduszek było również palenie oczyszczających ogni oraz sadzenie świętych gaików, które miały zapewnić spokój duszom zmarłych.