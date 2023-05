Na Dzień Matki zabierz mamę na wycieczkę. 7 pomysłów na turystyczne atrakcje dla mam nie tylko w dniu ich święta

Prezenty prezentami... Ale może by tak wybrać się na fajną wycieczkę na Dzień Matki 2023? W zależności od tego, czy mama lubi odpoczynek w naturze, energetyzujący zgiełk miasta, a może aktywne zdobywanie szczytów – możesz zaplanować dla niej wyjątkową wycieczkę. Mamy dla was 7 pomysłów na turystyczny Dzień Matki w Polsce.

Turystyczne pomysły na Dzień Matki 2023

Wszyscy co roku zastanawiamy się, co podarować swoim mamom w dniu ich święta. Dzień Matki 26 maja to tradycyjnie okazja do składania życzeń, wręczania bukietów kwiatów i desperackiego szukania prezentów. A może by tak inaczej? W końcu najlepszym prezentem na Dzień Matki może być po prostu dzień pełen atrakcji. Zastanów się, jak lubi spędzać czas Twoja mama. Czy jest typem wędrowniczki? Lubi długie wędrówki i zdobywanie kolejnych szczytów? A może jest miłośniczką sztuki i zachwyciłaby ją podróż po muzeach? To, jak spędzić Dzień Matki, zależy od tego, co lubi ona – zacznij więc od analizy swojej mamy. Aby Ci w tym pomóc, przygotowaliśmy listę pomysłów na to, co robić w Dzień Matki. Te pomysły na Dzień Matki zachwycą twoją mamę! Sprawdź, gdzie zabrać ją 26 maja:

Dzień Matki pełen relaksu – miejskie SPA, a może Podlasie?

Każdy lubi odpocząć, a jeśli twoja mama miała ostatnio dużo na głowie, na pewno ucieszy ją wycieczka w jakieś ustronne miejsce. Jeśli zdecydowałeś się na citybreak, weekend w mieście, świetnym pomysłem będzie skorzystanie ze SPA, nawet hotelowego. Masaż i jacuzzi to coś, co może urozmaicić każdą wycieczkę i pozwolić na wyciszenie po miejskiej wycieczce pełnej wrażeń.

Możesz jednak pójść o krok dalej i pokusić się o slow weekend – ucieczkę przed miastem. Twoim sprzymierzeńcem powinno być szczególnie Podlasie. W tym regionie znajdziesz mnóstwo urokliwych wiosek, wspaniałe widoki wiejskich krajobrazów, a do tego szansę, żeby napić się wina przy zachodzie słońca nad jeziorem. Bez tłumów, bez stresu – to świetny pomysł na Dzień Matki dla tych, które chcą odpocząć. Jeśli zatrzymacie się w gospodarstwie agroturystycznym, będziecie mogli też spróbować lokalnych, regionalnych przysmaków.

Warto zwrócić uwagę na miejsca, które oferują korzystanie z ruskiej bani – tradycyjnej podlaskiej sauny. Zanurzcie się w kolorycie lokalnym, pospacerujcie po wioskach i napijcie się regionalnego trunku. Szczególnie malownicze będą wioski wzdłuż Kanału Augustowskiego. Odpocznijcie na Podlasiu wśród malowniczych widoków i malutkich wiosek, w których przeplatają się różne kultury. 123mn, 123rf.com

A może wypoczynek wśród leczniczych wód?

Możecie też połączyć odpoczynek z leczniczą mocą wód mineralnych i wybrać się do malowniczego miasteczka uzdrowiskowego. Kudowa-Zdrój, Busko-Zdrój, a może Krynica-Zdrój? Spróbujcie leczniczych wód, zrelaksujcie się w basenach mineralnych i pospacerujcie przy tężniach solankowych, np. w Ciechocinku. Urokliwe uliczki małych uzdrowisk zachwycą mamę. Napijcie się wody leczniczej i odpocznijcie. Fot. Piotr Krzyzanowski/Polska Press Grupa

Aktywny Dzień Matki – dla poszukiwaczki wrażeń

Niektórzy z nas odpoczywają w ruchu, a aktywne spędzenie czasu na świeżym powietrzu jest dokładnie tym, czego potrzebują po długim tygodniu w pracy. Jeśli twoja mama marzy o adrenalinie, zmęczeniu mięśni i satysfakcji ze zdobycia kolejnego doświadczenia do kolekcji – zabierz ją na weekend w góry.

Nie musisz jechać aż w Tatry. Góry Sowie, Karkonosze, Góry Świętokrzyskie czy Beskidy – wszędzie tu znajdziesz ciekawe trasy turystyczne. Jeśli mama kocha naturę, powinna docenić Dzień Matki spędzony pośród górskich widoków i zielonych lasów. A może interesują ją czarownice, czyli wyzwolone kobiety dawnych czasów? Możecie wejść na Łysą Górę – szczyt znany z czarodziejskich sabatów i lotów na miotle.

Satysfakcja ze zdobytego szczytu, niesamowite widoki rozpościerające się z góry – to idealny przepis na udany Dzień Matki dla poszukiwaczki przygód. Po zejściu możecie rozgrzać się grzanym piwem czy winem w jednej z górskich karczm, zjeść porządny posiłek, a może uda Wam się złapać na górze zachód słońca?

Dzień Matki dla mieszczuchów

Wypad w góry albo tam, gdzie diabeł mówi dobranoc, nie przypadnie do gustu każdej kobiecie. Szczególnie jeśli na co dzień mieszkacie z dala od miasta – warto wybrać się na weekend do centrum. Polecamy zabrać się na romantyczny wyjazd do jednego z miast o długiej historii. Spacer urokliwymi uliczkami Starego Miasta, wzdłuż rzeki, może wizyta w muzeum i miejskim parku, a na końcu kolacja w eleganckiej restauracji – taki scenariusz spodoba się miłośniczkom sztuki i tym, które dobrze czują się w mieście. Dzień Matki w mieście? Koniecznie zabierz ją na spacer staromiejskimi uliczkami, np. tymi na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu.

Pawel Relikowski / Polskapress Do najpiękniejszych miast w Polsce na pewno zaliczyć można Kraków – spacer z widokiem na Wawel to świetny pomysł na spędzenie Dnia Matki. Chcesz pokazać mamie, jak bardzo ją kochasz? Miastem miłości nazywa się Chełmno – tutaj przechowywane są relikwie św. Walentego. Wrocław również ma swój most miłości, a do najpiękniejszych miejsc stolicy Dolnego Śląska zdecydowanie należy Ostrów Tumski. Te miejsca nie są zarezerwowane wyłącznie dla zakochanych par!

Piknik na łonie natury

Każdej miłośniczce natury spodoba się piknik w miejscu, w którym można w pełni podziwiać przyrodę. Nie musicie rozstawiać się na trawie, możecie też po prostu wziąć kubki w dłoń i wybrać się na wyjątkowy spacer. W Warszawie jednym z najpiękniejszych miejsc na piknik są oczywiście Łazienki Królewskie. Zatrzymajcie się przy stawie, popatrzcie na pałac na wyspie, poprzechadzajcie się alejkami. Jeśli wolicie uciec od miasta, polecamy wybrać się do lubuskiego – w Łęknicy znajduje się Park Mużakowski, obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Spacer po Parku Mużakowskim to idealny pomysł na Dzień Matki. Mariusz Kapala / Polska Press To wspaniały park angielski, w którym możecie podziwiać wiejskie krajobrazy, wyjątkową przyrodę, a po stronie niemieckiej również zamek. Miłośnikom natury spodoba się również spacer w koronach drzew – możecie wybrać się taką trasą w Pomiechówku pod Warszawą albo w Poznaniu.

Gdzie na Dzień Matki? Zabierz swoją mamę na zamek

Trochę historii jeszcze nikomu nie zaszkodziło – czemu by nie wybrać się ze swoją wybranką na zwiedzanie któregoś z polskich zamków? W naszym kraju ich zdecydowanie nie brakuje. Zamek znajdziecie praktycznie w każdym zakątku Polski. Na Dzień Matki warto wybrać się np. do tajemniczego zamku Czocha. Liczne opowieści i legendy związane z tym miejscem urozmaicą Waszą wycieczkę. W zamku znajduje się sieć ukrytych korytarzy i tajnych przejść, które pobudzają wyobraźnię. Możecie też zawitać do dolnośląskiego zamku Książ i poznać historię rezydującej tu niegdyś księżniczki Daisy. Podróż na zamek to świetny pomysł na Dzień Matki. Szczególnie do tych budynków, które owiane są pobudzającą wyobraźnię tajemnicą... Piotr Krzyzanowski / Polska Press Grupa A jeśli jesteście już przy wałbrzyskim Książu, odwiedźcie też Palmiarnię. Budynek wypełniony egzotycznymi kwiatami i roślinnością był prezentem dla księżniczki Daisy od męża.

Wałbrzyska Palmiarnia na mapie: Aby twoja mama poczuła się jak królewna z bajki, możesz zabrać ją też na Wawel, zamek w Krasiczynie, zamek w Malborku czy w Niedzicy. W tym ostatnim będziecie mieli okazję poznać inną kobietę – białą damę. Z pewnością wiele już o niej słyszeliście, pora się z nią „spotkać".

W Dzień Matki kolekcjonujcie widoki

Nie ma nic bardziej budującego niż niesamowite widoki podziwiane wspólnie, najlepiej o zachodzie słońca. Czy musicie szukać daleko? Absolutnie nie. Polecamy sprawdzić, czy w pobliżu Waszej miejscowości nie ma jakiegoś wzgórza czy punktu widokowego na okolicę. Jeśli zlokalizujesz taki obiekt – bierz butelkę wina, koszyk z przekąskami i porywaj mamę na seans.

Szukasz większego wyzwania? W Świeradowie-Zdroju stoi najwyższa wieża widokowa w Polsce – wznosi się na wysokość 62 metrów. To ogromna drewniano-stalowa konstrukcja, która trochę przypomina tor kolejki górskiej. Na szczycie staniecie na szklanej platformie widokowej i zobaczycie zapierającą dech w piersiach panoramę Gór Izerskich. Widok ze szczytu wieży w Świeradowie-Zdroju zachwyca. SkyWalk Świeradów-Zdrój, materiały prasowe Jeśli kolekcjonujecie raczej miejskie widoki i takie atrakcje mamy w rękawie. W Warszawie warto wybrać się na plażę Rusałkę, z której rozpościera się zachwycający widok na Stare Miasto. Możecie też przepłynąć stąd promem przez Wisłę – będzie dużo wrażeń. We Wrocławiu obowiązkowo wjedźcie na taras widokowy w Sky Tower. Zobaczycie stąd nie tylko Wrocław, ale i w oddali górę Ślężę. To widok z wieży widokowej Szachty w Poznaniu. Niesamowite krajobrazy na wysokości to świetny pomysł na Dzień Matki. Robert Wozniak / Polska Press A jeśli odpoczywacie w Dzień Matki nad morzem, polecamy wdrapać się na szczyt najwyższej latarni polskiego wybrzeża, czyli tej w Świnoujściu. Może to oklepane, ale spacer po sopockim molo, szczególnie po zmroku i z grzanym winem, idealnie sprawdzi się jako miejsce na Dzień Matki.

Pomysły na Dzień Matki – wyjątkowe atrakcje

Wiecie już, czym się kierować przy wyborze idealnego scenariusza na Dzień Matki. Polska obfituje w niezwykle wyjątkowe miejscówki, które spodobają się zarówno miłośniczkom miasta, jak i górskich szlaków czy wiejskich krajobrazów. Jak jeszcze możecie urozmaicić ten dzień? Zabierz mamę do hodowli alpak albo do miejskiego ZOO.

Wybierzcie się na wycieczkę śladami wybranej polskiej pisarki albo naukowczyni.

Jeśli twoja mama lubi kino – zabierz ją w miejsce znane z jej ulubionych filmów.

Zabierz ją na warsztaty – zróbcie własne perfumy, kosmetyki, a może ceramikę?

Może wieczór w jednym z najstarszych kin w Polsce? Poczujcie wyjątkowy klimat w kinie Muza w Poznaniu albo Pionier w Szczecinie.

Wyjdźcie na drinka do baru tematycznego. Lokal w stylu Harry'ego Pottera, drinki nawiązujące do znaków zodiaku, a może do świata baśni? Te wyjątkowe miejscówki znajdziecie we Wrocławiu, Warszawie czy Gdańsku.

Jeśli jest pasjonatką historii, może wizyta w urokliwym średniowiecznym skansenie? W pomorskim warto zajrzeć do Centrum Słowian i Wikingów na Wolinie.

Z takimi atrakcjami w Polsce nie da się nudzić. Dobre jedzenie, ulubiony drink i coś, co mama po prostu lubi robić – to najprostszy i najlepszy przepis na Dzień Matki. Dołóż do tego świetne widoki i atmosferę proponowanych przez nas miejsc, a bez problemu uda ci się stworzyć idealny scenariusz.

