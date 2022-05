Na „dawcę krwi” oczekują ukryte w liściach lub źdźbłach trawy. Małe ukąszenie, duży problem. Uważaj na kleszcze!

Wbrew pokutującemu przekonaniu, kleszcze nie skaczą na swoje ofiary z koron drzew. Nie pozwalają im na to zbyt słabe nogi. Na „dawcę krwi” pasożyty oczekują ukryte w liściach lub źdźbłach trawy i przyczepiają się do ludzi oraz zwierząt ocierających się o nie. W zapobieganiu ukąszeniom kluczowe znaczenie ma więc odpowiedni ubiór.

5 milimetrów. Tyle średnio mierzy dorosły kleszcz zanim uda mu się znaleźć ofiarę i dotrzeć do niezbędnego pokarmu – krwi. Po jej wyssaniu pasożyt potrafi zwiększyć swoją masę nawet 100 razy i dziesięciokrotnie urosnąć. Jego naturalnym środowiskiem jest każde wilgotne miejsce, gdzie występuje roślinność. Spotkać można go więc nie tylko w lasach, ale również miejskich skwerach, parkach, przydomowych ogrodach, a nawet piwnicach.

Nie przegap kleszcza

Po powrocie do domu zdejmij ubranie i wytrzep je. Dokładnie obejrzyj całe ciało. Możesz nie poczuć ukąszenia przez kleszcze, posiadają one bowiem w swojej ślinie specjalne substancje znieczulające. Najczęściej wbijają się w te miejsca, gdzie nasz naskórek jest najcieńszy – m.in. pachy, okolice pępka, pachwiny.

Jeśli znajdziesz kleszcza przyczepionego do skóry, jak najszybciej go usuń. Najlepiej wykorzystać do tego pęsetę. Za jej pomocą złap pasożyta tuż przy skórze, pociągnij do góry i wyciągnij w całości, a następnie zdezynfekuj ranę.