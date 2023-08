Na Cmentarzu Rakowickim poświęcono nowy nagrobek Stanisława Kowalskiego, byłego legionisty i piłkarza Wisły Kraków

Stanisław Kowalski urodził się w Krakowie 29 stycznia 1894 roku. W 1914 r. wstąpił do 2. Pułku Piechoty Legionów Polskich. W czerwcu 1916 r. został ranny podczas walk pod Gruziatynem na Wołyniu. W 1918 r. walczył w bitwach pod Rarańczą i Kaniowem.

1 listopada 1918 r. wstąpił do odrodzonego Wojska Polskiego. W szeregach 4. Pułku Piechoty Legionów uczestniczył w walkach o niepodległość i granice w latach 1918-1920. W służbie czynnej pozostawał do 1929 r. i dosłużył się stopnia kapitana Wojska Polskiego. Za swoją służbę odznaczony był Orderem Virtuti Militari oraz m.in. cztery razy Krzyżem Walecznych. W 1939 roku wrócił do wojska i uczestniczył w kampanii wrześniowej. Dostał się do niemieckiej niewoli, ale z niej uciekł. Po roku 1945 mieszkał m.in. w Rudzie Śląskiej. Zmarł jednak w Krakowie, 2 czerwca 1971 roku i został pochowany na Cmentarzu Rakowickim.