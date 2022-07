"Na chwilę, na zawsze" to dawno nie oglądany w polskim kinie melodramat. W roli głównej aktor i piosenkarz Paweł Domagała

Paweł Domagała najpierw dał się poznać jako aktor. Takie komedie, jak „Wkręceni”, „Dzień dobry, kocham cię”, „Planeta singli” czy serial „O mnie się nie martw” uczyniły go w minionej dekadzie ulubieńcem polskiej publiczności. Mało tego: w międzyczasie zadebiutował jako piosenkarz. I również odniósł oszałamiający sukces: trzy nagrane przez niego płyty stały się bestsellerami, a jego teledyski w serwisie YouTube obejrzano do dziś ponad 200 milionów razy. Teraz Domagała debiutuje jako współscenarzysta „Na chwilę, na zawsze”.

- Uwielbiam komedie i gdybym mógł, grałbym w nich do końca życia. Ale ogromny problem polega na tym, że nie przystają one do naszej mentalności. Są umiejscowione w świecie, którego nie ma. Tęsknię za polskim brudem na ekranie. Sam bardzo dużo podróżuję po Polsce i nie zdarzyło mi się spotkać takiej, którą obserwuję w filmach i serialach. To właśnie z potrzeby zmiany takiego stanu rzeczy wziął się „Na chwilę, na zawsze” – mówi Domagała.