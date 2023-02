Na aukcję WOŚP trafił rodzinny złoty bilet VIP na Igrzyska Europejskie 2023 w Małopolsce

W briefingu wziął udział także prezes Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Europejskich Marcin Nowak. Wspólnie z ministrem Bortniczukiem poinformowali o rodzinnym bilecie VIP, jaki będzie można wylicytować na aukcji charytatywnej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

– Dostrzegamy dobro, które dzieje się za sprawą WOŚP, zarówno w wymiarze materialnym, jak i społecznym. Trzeba to szanować i wspierać – powiedział podczas briefingu prasowego Bortniczuk, cytowany przez stronę Ministerstwa Sportu i Turystyki. – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to forma mobilizacji tysięcy młodych ludzi do tego, aby w sposób bezinteresowny pomagać innym ludziom, poświęcając swój czas w imię wspólnego celu. Chcemy przywrócić sposób patrzenia na tę imprezę jak na akcję, która wzbudza poczucie wspólnoty wszystkich Polaków. Jako Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz spółka Igrzyska Europejskie 2023 wspieramy takie postawy. Dlatego przeznaczamy na aukcję otwarty rodzinny bilet VIP na wszystkie imprezy odbywające się w ramach Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023, wraz z ceremonią otwarcia i zamknięcia. Myślę, że będzie to dla kibiców wielka gratka - dodał.