W tym wypadku w Zakliczynie jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne.

Tragiczny wypadek na drodze powiatowej z Myślenic do Wieliczki na wysokości Zakliczyna. Doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku tego wypadku jedna osoba poniosła śmierć, a dwie kolejne zostały ranne. Na miejscu pracują służby ratownicze. Droga jest zablokowana. Tak będzie jeszcze przynajmniej do godz. 16.