Muzyka na Sylwestra 2020. Najlepsza playlista. Sylwester z Polsatem i Sylwester z jedynką to nie Twoje klimaty? Zatańcz do hitów z YouTube!

Muzyka na Sylwestra 2020 - hity na sylwestrową imprezę

Jest muzyka, przy której nogi same rwą się do tańca. Przygotowaliśmy dla Ciebie hity, przy których nie potrafimy usiedzieć w miejscu. Może znajdziesz wśród nich coś, co pominąłeś na swojej playliście? A może nasza lista i YouTube zastąpią DJa na Twojej sylwestrowej imprezie. Co powiesz, na hity takie jak:

Bajo Bongo - Radio - Wet Fingers

Tańcz Tańcz Tańcz - Long & Junior

Kobiety - Wet Fingers Remix - Wet Fingers

Gangnam Style (강남스타일) - PSY

Heaven Is A Place On Earth - Belinda Carlisle

Zobacz przy słuchaniu Horoskop dzienny wróżki Xandry dla każdego znaku zodiaku

Scream & Shout - will.i.am, Britney Spears