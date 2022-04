Muzyczne, teologiczne i moralne rozważania podczas Misteriów Paschaliów

- Od początku swej drogi muzycznej interesuje się pani dawnymi praktykami wykonawczyni. Co panią w nich fascynuje?

- Dwa elementy: poznawanie nowych rzeczy i nadawanie zapomnianym utworom nowej postaci. Czyli opisywanie ich wyobraźnią danego zespołu, który ma pierwszy dostęp do nut. To jest społeczny i muzyczny aspekt życia muzyka, który mnie najbardziej pociąga. Stąd też pierwsza światowa premiera na Misteriach Paschaliach w tym roku – „Die Jünger zu Emaus” z 1778 roku Jacoba Schubacka w wersji {oh!} Orkiestry Historycznej oraz Chóru Polskiego Radia.

- Jest pani uznaną skrzypaczką i prowadzi wspomnianą {oh!} Orkiestrę Historyczną. Ta perspektywa pomogła pani spojrzeć na program tegorocznej edycji festiwalu Misteria Paschalia?

- Na pewno. Dużo bardziej jestem związana z muzyką symfoniczną. I tej w tym roku nie zabraknie na festiwalu: mamy choćby symfonie Haydna i Mozarta. Ciągle jestem też silnie związana z barokiem i ze światem wokalistów. Nic tak bowiem nie przekazuje treści i nic tak nie wciąga w opowiadaną historię jak muzyka wokalna. To pozwoliło mi w programie tegorocznego festiwalu wykorzystać własną wiedzę na temat tego, kto śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa opowiada w sposób najpełniejszy.