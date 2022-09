Muzyczne Spotkania na Wzgórzach Krzesławickich – pokaz filmu „Męczeństwo Joanny d’Arc” z muzyką na żywo

Karol Mossakowski jest laureatem wielu międzynarodowych konkursów organowych. Do jego największych sukcesów należą pierwsze nagrody na konkursach w: Poznaniu, Pradze, Angers, Biarritz,= i Strasburgu. We wrześniu 2016 roku został zwycięzcą jednego z najbardziej prestiżowych konkursów organowych na świecie – Grand Prix de Chartres we Francji. W ostatnich latach występował w takich miejscach, jak Katedra Notre Dame w Paryżu, Katedra w Kolonii czy Filharmonia Narodowa w Warszawie.

Ceniony zarówno jako wykonawca i improwizator, na swoich koncertach z powodzeniem łączy sztukę interpretacji z improwizacją. Specjalizuje się również w akompaniowaniu na organach i fortepianie do niemych filmów. W 2017 roku nagrał improwizowaną ścieżkę dźwiękową do nowej wersji filmu „Męczeństwo Joanny d’Arc” Carla Theodora Dreyera z 1928 roku wydaną na DVD przez Gaumont i właśnie tę ścieżkę dźwiękową będzie można usłyszeć już 17 września. Wstęp wolny.