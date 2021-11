Muzycy jazzowi z całego świata będą rywalizować w Krakowie podczas Konkursu Gitarowego im. Jarka Śmietany

- Poziom nadesłanych w tym roku materiałów okazał się niesamowity. To wpłynęło na większą niż w poprzednich edycjach liczbę osób zakwalifikowanych do półfinałów - tłumaczy Witold Wnuk, dyrektor konkursu.

Konkurs Gitarowy im. Jarka Śmietany to z jednej strony wydarzenie skierowane do muzyków jazzowych, którzy w międzynarodowym gronie mają możliwość spróbowania swoich sił i zaprezentowania się przed publicznością, z drugiej - dla słuchaczy, zaproszonych zarówno na przesłuchania konkursowe, jak również zaplanowane koncerty. W tym roku w półfinałowych przesłuchaniach weźmie udział aż 17 uczestników z dziewięciu krajów.

To sama radość, kiedy dowiadujemy się, że ze Stanów Zjednoczonych, kolebki jazzu, muzycy przyjeżdżają do naszego kraju nad Wisłą, żeby pokazać swoje talenty - mówi Małgorzata Jantos, przewodnicząca Komisji Kultury Rady Miasta Krakowa. - Gorąco kibicuję konkursowi, wierząc w to, że znów pokaże młodych muzyków, którzy będą kontynuowali myśl i rangę, jaką zdobył swoją pracą i talentem Jarek Śmietana - dodaje.

Pomysł stworzenia Międzynarodowego Jazzowego Konkursu Gitarowego im. Jarka Śmietany narodził się we wrześniu 2013 r., wkrótce po śmierci tego znakomitego gitarzysty. Wielki wpływ Śmietany na polski jazz w ostatnich 40 latach, szczególnie na gitarę jazzową, jest niezaprzeczalny. To autor ok. 40 płyt, współtwórca polskiego jazzrocka w latach 70. (z grupą Extra Ball), później lider wielu polskich i międzynarodowych zespołów. Śmietana był jednym z ostatnich tak charyzmatycznych, silnych liderów narzucających swój styl, posiadających rozpoznawalny dźwięk i zawsze ekstremalnie profesjonalne podejście do wykonywanej sztuki i projektów.