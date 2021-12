Muzeum Książąt Czartoryskich otwarte za darmo. Tak MNK świętuje pewną rocznicę

Zakup kolekcji i nieruchomości w 2016 roku oraz przekazanie ich Muzeum Narodowemu w Krakowie umożliwiło zakończenie prac remontowych w Pałacu Książąt Czartoryskich i udostepnienie zbiorów zwiedzającym. W grudniu 2019 roku otwarto stałą wystawę Muzeum Książąt Czartoryskich obejmującą dwa piętra Pałacu i 26 sal ekspozycyjnych. Natomiast w maju tego roku dołączyła do niej wystawa prezentująca eksponaty z kolekcji Czartoryskich - „Źródła. Galeria Sztuki Starożytnej” - otwarta na piętrze Arsenału Muzeum Książąt Czartoryskich, której trzon stanowi zbiór pozyskany przez księcia Władysława Czartoryskiego w 2. połowie XIX wieku. Obie ekspozycje zostaną udostępnione za darmo 29 grudnia.

Liczę, że mimo ograniczeń pandemicznych wielu krakowian i turystów zobaczy, jak ogromny i cenny jest to zbiór. Taka była właśnie idea, która nam przyświecała - aby to, co w polskich zbiorach najcenniejsze, udostępnić społeczeństwu i zagwarantować nienaruszalność oraz pełną opiekę i ochronę prawną ze strony państwa - komentuje prof. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. - Tym samym zrealizowaliśmy także testament księżnej Izabeli Czartoryskiej.