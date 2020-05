Muzeum Krakowa otwiera kolejny oddział. Ponownie wejdziemy do Domu Zwierzynieckiego

„Mieszkanie przedmiejskie przed stu laty” oraz „Zwierzyniec zaprasza: Garbary” to wystawy, które zobaczymy w ponownie otwartym Domu Zwierzynieckim przy ul. Królowej Jadwigi 41. Muzeum Krakowa od połowy maja stopniowo udostępnia zwiedzającym kolejne oddziały, a teraz do listy odmrożonych placówek dołączyła także muzealna filia na krakowskim Zwierzyńcu. Tam epidemia przerwała mającą potrwać do maja ekspozycję o najliczniej zamieszkałej i najlepiej rozwiniętej pod względem gospodarczym podkrakowskiej jurydyki miejskiej. Władze muzeum zadecydowały więc przedłużyć czas ekspozycji o Garbarach, a krakowianie będą mieli szansę gościć na tej wystawie do końca sierpnia.

W ten sposób Muzeum kontynuuje akcję Odkryj Kraków, w której chce udostępniać tajemnice skrywane od dawna, czasem po prostu zapomniane, przede wszystkim jednak ukryte na mapie i niedostępne dla zwiedzających. Wydarzenia te były do tej pory realizowane w przestrzeni internetowej – na stronie i profilu na Facebooku muzeum, ale wraz ze znoszeniem obostrzeń sanitarnych wracają także do przestrzeni miejskiej i muzealnej. Przypomnijmy, że oprócz Domu Zwierzynieckiego ponownie można zwiedzać także Wieżę Ratuszową, Barbakan i Mury Obronne, Muzeum Podgórza, Muzeum Nowej Huty, Cybertekę, Celestat, a także Aptekę pod Orłem.